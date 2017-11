Mef: a ottobre 2017 settore statale registra fabbisogno di 5 miliardi

Il Ministero dell'Economia pubblica i dati del settore statale.

"Nel mese di ottobre 2017 il settore statale ha registrato un fabbisogno di 5.000 milioni, con un aumento di circa 1.200 milioni rispetto al corrispondente mese dello scorso anno (3.807 milioni). Il fabbisogno dei primi dieci mesi del 2017 si è attestato a 61.141 milioni, con un aumento di circa 11.500 milioni rispetto al periodo gennaio-ottobre 2016, attribuibile in larga misura alle erogazioni effettuate nei mesi di luglio e agosto per la salvaguardia del sistema bancario e la tutela dei risparmiatori" viene segnalato in una nota del Ministero dell'Economia.



"Nel complesso il risultato dei dieci mesi è in linea con le previsioni del governo. Sul sito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato è disponibile il dato definitivo del saldo del settore statale del mese di settembre 2017" prosegue il Mef.



"Nel confronto con il corrispondente mese dello scorso anno - si precisa inoltre dal dicastero -, il risultato di ottobre è legato a un aumento dei pagamenti delle amministrazioni centrali e dei prelevamenti dell'INPS per il pagamento delle prestazioni sociali, a fronte di una sostanziale stabilità dei tiraggi dalla tesoreria delle amministrazioni locali."



Si riporta in conclusione: "Gli interessi sui titoli di Stato sono risultati in diminuzione di circa 200 milioni, mentre i rimborsi fiscali hanno registrato un aumento di circa 500 milioni. La crescita dei pagamenti ha più che compensato la crescita degli incassi complessivi, che comprendono i proventi della seconda rata della definizione agevolata delle cartelle (cosiddetta rottamazione)."