Mef: a luglio 2017 avanzo di 11,2 miliardi del settore statale

Il Ministero dell'Economia riferisce i dati sul settore statale.

"Nel mese di luglio 2017 il settore statale ha registrato un avanzo di 11.200 milioni - fanno sapere in una nota dal Ministero dell'Economia -, con un miglioramento di circa 7.000 milioni rispetto al saldo di 4.252 milioni del corrispondente mese dello scorso anno. Sul risultato ha pesato, in particolare, il gettito da autotassazione slittato dal mese di giugno a causa del cambiamento di scadenza dei termini di versamento."



Il dicastero precisa quindi: "Il fabbisogno dei primi sette mesi dell'anno in corso si attesta a 39.154 milioni, con un aumento di circa 15.700 milioni rispetto al periodo gennaio-luglio 2016, legato anche a fattori straordinari già scontati nei tendenziali di spesa e in linea con le previsioni sottostanti il Def 2017. Sul sito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato è disponibile il dato definitivo del saldo del settore statale del mese di giugno 2017. Commento Nel confronto con il mese di luglio 2016, il miglioramento del saldo sconta l'incasso delle imposte in autoliquidazione con scadenza 30 giugno che, a causa delle modalità di versamento, sono acquisite alla tesoreria statale nei primi giorni del mese successivo. Nel complesso, gli incassi fiscali sono aumentati di circa 9.500 milioni rispetto al corrispondente mese del 2016."



"Dal lato della spesa, i pagamenti delle amministrazioni centrali sono risultati pressoché in linea con il mese di luglio dello scorso anno, a fronte di un moderato aumento dei prelevamenti di tesoreria da parte degli enti territoriali e dell'INPS per il pagamento delle prestazioni sociali, anche a causa dell'avvio del provvedimento che ha ampliato la platea dei beneficiari della quattordicesima sulle pensioni" si rende noto in ultimo dal Mef.