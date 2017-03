Fabbisogno del settore statale a 8,2 miliardi a febbraio 2017, dice Mef

Il Ministero dell'Economia comunica gli ultimi dati sul fabbisogno del settore statale.

"Nel mese di febbraio 2017 il settore statale ha registrato un fabbisogno intorno a 8.200 milioni, con una riduzione di circa 1.800 milioni rispetto al risultato del corrispondente mese dello scorso anno. Il fabbisogno dei primi due mesi dell'anno in corso si attesta a 6.100 milioni, con un aumento di circa 700 milioni rispetto al primo bimestre del 2016. Sul sito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato è disponibile il dato definitivo del saldo del settore statale del mese di gennaio 2017" informa in una nota il Ministero dell'Economia.



"Nel confronto con il corrispondente mese dell'anno precedente, la riduzione del fabbisogno del settore statale di febbraio 2017 è attribuibile all'effetto congiunto di minori prelevamenti dai conti di tesoreria intestati alle amministrazioni territoriali e di maggiori incassi fiscali" prosegue il Mef.



Il dicastero puntualizza in conclusione: "Gli interessi sui titoli di Stato sono risultati in aumento di circa 300 milioni per una diversa calendarizzazione delle scadenze. L'aumento del fabbisogno cumulato dei primi due mesi sconta lo slittamento dal mese di dicembre 2016 a gennaio 2017 di alcuni pagamenti delle amministrazioni centrali per motivi di calendario."