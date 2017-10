Agenzia Demanio: al via EnTer per valorizzare patrimonio immobiliare pubblico

Il Ministero dell'Economia informa sull'avvio di EnTer, la piattaforma informatica dell'Agenzia del Demanio per valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico.

"È disponibile da oggi una rete unica per valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico. In una sola parola, EnTer: la piattaforma informatica dell'Agenzia del Demanio, sviluppata per raccogliere e mettere a sistema dati e informazioni tecnico-urbanistiche sugli immobili di proprietà degli Enti pubblici da inserire in progetti di valorizzazione. L'iniziativa ha l'obiettivo di verificare le potenzialità di recupero di beni non utilizzati o non più strategici per le finalità degli enti pubblici proprietari, con la possibilità di poterli candidare in progetti già avviati dall'Agenzia del Demanio, in particolare quelli identificati nell'ambito del brand di successo 'Valore Paese' e che sono denominati 'Cammini e Percorsi' e 'Fari', o in iniziative di rigenerazione urbana sul territorio nazionale" viene segnalato in un comunicato del Ministero dell'Economia.



Il Mef specifica quindi: "La piattaforma è un'evoluzione dell'esperienza di 'Proposta Immobili' - l'iniziativa del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia del Demanio che ha l'obiettivo di selezionare asset da inserire in operazioni di valorizzazione e dismissione e che nelle due edizioni del 2015 e del 2016 ha coinvolto 2.462 enti pubblici e 1.283 immobili sul territorio."



Si rende noto infine: "Da oggi con EnTer le pubbliche amministrazioni hanno a disposizione uno strumento più avanzato e sempre aggiornabile che consente, attraverso una procedura guidata, di candidare gli immobili a percorsi di innovazione e riutilizzazione con il supporto dell'Agenzia del Demanio. Per accedere alla piattaforma è necessario, quindi, richiedere le credenziali inviando tramite posta certificata una domanda di accredito all'Agenzia del Demanio. Il modulo e ulteriori informazioni sull'iniziativa sono disponibili su www.agenziademanio.it all'interno della sezione dedicata."