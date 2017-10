Mipaaf: al via bando per promozione vini in Paesi terzi

Il bando per la 'Promozione sui mercati dei Paesi terzi' è aperto fino al 3 novembre.

Il Ministero dell'Agricoltura rende noto che è stato pubblicato il decreto riguardante la misura 'Promozione sui mercati dei Paesi terzi', prevista all'interno dell'OCM Vino. "Per accedere alla misura le aziende potranno inviare il progetto entro e non oltre le ore 15:00 del 3 novembre 2017", si segnala.

"I progetti - Nazionali, regionali o multiregionali - verranno valutati da un'apposita commissione e i contratti verranno stipulati con Agea non oltre il 20 febbraio 2018, e le azioni potranno essere effettuate dal giorno successivo alla stipula. La promozione deve avere per oggetto i vini DOP e IGP, i vini spumanti di qualità e quelli di qualità aromatici", si precisa.

Redazione

online: 11/10/2017 | update: 11/10/2017

