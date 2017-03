Giovani in agricoltura: al via il bando 2017 Ismea per mutui agevolati

Il Ministero dell'agricoltura annuncia l'avvio del bando 2017 per il primo insediamento di giovani in agricoltura.

"Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che è partito il bando 2017 per il primo insediamento di giovani in agricoltura e che intendono acquistare un'azienda agricola con mutui a tasso agevolato per chi ha un'età compresa tra i 18 e i 40 anni", viene annunciato in una nota.



"A disposizione 65 milioni di euro, di cui 5 milioni destinati esclusivamente a coloro che avviano un'attività nel settore nei comuni interessati dal sisma nel 2016. È possibile presentare le domande sul sito www.ismea.it a partire dalle ore 12:00 di martedì 28 marzo, fino alle ore 12:00 del 12 maggio 2017" prosegue il Mipaaf.



«Uno strumento in più - afferma il Ministro Maurizio Martina - per favorire il ricambio generazionale. Siamo il Paese europeo con il maggior numero di aziende agricole giovani con oltre 50mila imprese condotte da under 35 e il nostro obiettivo è portarle dal 5 all'8%. Lo facciamo con azioni concrete e utili. Dal 1 gennaio 2017, come previsto dalla legge di bilancio, per gli under 40 che aprono un'azienda agricola è già prevista l'esenzione totale per tre anni dal versamento dei contributi previdenziali e nei giorni scorsi abbiamo presentato la 'Banca delle terre agricole' che, per la prima volta in Italia, consente a chi cerca terreni pubblici in vendita da poter coltivare di accedere facilmente al database nazionale. Di questi, i primi 8mila ettari di terreni di proprietà di Ismea sono destinati con corsia preferenziale proprio ai giovani. Investire nella terra significa investire nel futuro. Molti ragazzi hanno raccolto questa sfida e noi vogliamo sostenerli per vincerla insieme».



Si illustra infine: "GIOVANI IN AGRICOLTURA - Nel 2016 sono stati 96 i nuovi giovani imprenditori agricoli finanziati dall' ISMEA, provenienti da 15 regioni diverse. - Gli ettari interessati al finanziamento agevolato sono stati 3.217, con una media aziendale di 33,51 ettari."