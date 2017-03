Agea: ok decreto per 47 milioni tra gestione rischio e piccoli agricoltori

Il Mipaaf sul primo decreto di pagamento di Agea per gli agricoltori.

"Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che l'Organismo Pagatore Agea ha predisposto il primo decreto di pagamento del Programma di sviluppo rurale nazionale - Gestione del Rischio - Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante" espone in un comunicato il Ministero dell'Agricoltura.



"Il decreto prevede l'erogazione di circa 30 milioni di euro a favore di quasi 15 mila beneficiari - rivela in conclusione il Mipaaf -, per le domande relative alla campagna assicurativa 2015. Agea ha emesso inoltre un nuovo decreto di pagamento, il numero 16, della Domanda Unica 2016 riferita ai 'Piccoli agricoltori'. Il decreto prevede l'erogazione di oltre 17 milioni di euro in favore di circa 91 mila produttori. Arriva così 1,3 miliardi di euro l'erogazione dei pagamenti della Domanda Unica 2016."