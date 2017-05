Riforma porti: Via della Seta trasforma Italia in un unico grande molo, dice MIT

Il Ministero dei Trasporti replica a Confindustria Campania sulla riforma dei porti.

"Nel corso delle numerose missioni in Asia (Iran, Cina, Vietnam, Giappone) il governo ha costantemente sottolineato la natura unitaria del sistema portuale italiano. Non trovano dunque fondamento le preoccupazioni espresse da Confindustria Campania" assicura in una nota il Ministero dei Trasporti.



"La riforma dei porti indica la necessità di agire insieme ed offrire opportunità di commercio a tutti i paesi del mondo. L'Italia è dunque un unico grande molo nel Mediterraneo. Questa è la premessa per uno sviluppo complessivo e organico della portualità nazionale che mira a valorizzare le specificità e le potenzialità di ogni area del Paese" prosegue il Mit.



"La Via della Seta ha nel nord Adriatico e nel nord Tirreno i suoi terminali naturali per le grandi navi porta container che servono il centro Europa - continua quindi il dicastero -, questo perché le grandi navi approdano nel porto più vicino alla loro meta così come accade in tutto il mondo."



Si descrive in conclusione: "Va tenuto conto però che gli operatori cinesi sono presenti in tutti i porti senza distinzioni. Il sistema portuale italiano può offrire grandi opportunità di crescita, come dimostra l'importante piano di sviluppo del porto di Napoli appena approvato, ma si basa anche sul riconoscimento delle peculiarità di ogni area."