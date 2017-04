Nuovi autobus ecologici ed adatti ai disabili: 150 milioni dal Ministero alle Regioni

Il Ministero dei Trasporti sui fondi per il rinnovo del parco mezzi, vecchio e inquinante, del trasporto pubblico locale.

"Sono disponibili 150 milioni di euro, per il triennio 2017-2019, per l'acquisto di autobus urbani ed extraurbani destinati a rinnovare il parco mezzi, vecchio e inquinante, utilizzato per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale. Con decreto numero 25 del 23 gennaio 2017, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 18 marzo 2017, il Ministero ha stabilito criteri e modi di utilizzo delle risorse, stanziate in un apposito Fondo istituito con la legge di stabilità 2016, che potranno essere sfruttati dalle Regioni insieme a propri finanziamenti" riportano in un comunicato dal Ministero dei Trasporti.



Il dicastero illustra in ultimo: "L'obiettivo è sostituire gli autobus più inquinanti, euro 0 ed euro 1, con mezzi della più recente classe di emissione di gas di scarico (gasolio, metano o ibridi) o privi di emissioni inquinanti (elettrici). Inoltre i nuovi veicoli dovranno garantire l'accesso alla persone a mobilità ridotta, grazie a pianali ribassati e pedane ed elevatori di carrozzelle. Infine non dovranno mancare a bordo le più moderne dotazioni elettroniche e telematiche per consentire il conteggio dei passeggeri in salita e discesa, la videosorveglianza, la validazione elettronica dei biglietti, la rilevazione della posizione durante la corsa e il collegamento alla rete internet."