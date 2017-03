Mit: confronto con Ncc su bozza decreto l'abusivismo settore

Il Ministero dei Trasporti ha presentato agli Ncc la bozza dello schema del decreto per bloccare l'abusivismo del settore.

"È stata presentata (ieri, ndr) al Mit, alle associazioni rappresentative degli Ncc, la bozza dello schema del decreto interministeriale Mit concertato con il MISE per misure 'tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordina mentali che regolano la materia'. La bozza del decreto era stata presentata il 22 marzo scorso alle Associazioni del settore Taxi" viene illustrato in un comunicato del Ministero dei Trasporti.



"A presiedere il tavolo il vice ministro Riccardo Nencini che ha invitato i rappresentanti delle sigle al confronto sul decreto Mit-Mise e ad inviare le proprie osservazioni entro il 6 aprile - si rivela dunque -, non essendo una proposta 'chiusa'."



"Per quanto riguarda la riforma del settore, il Vice Ministro ha ricordato che si attende l'approvazione della legge 'Concorrenza', che potrebbe avvenire attorno a metà aprile, in cui è inserita la delega. I Ministeri stanno già lavorando alle proposte per il decreto legislativo, che potranno essere sottoposte ai settori taxi e Ncc una volta definita la delega. Erano presenti al tavolo: Legacoop servizi, Cna Fita, Confartigianato Trasporti, Confcommercio, Confcooperative, Anc Trasporto Persone, Anitrav, Fai-Commercio, Fai Trasporto Persone, Federnoleggio Confesercenti, Fion, Sna Casartigiani, Fast Confsal" evidenzia in conclusione il Mit.