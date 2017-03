Crollo sulla A14: Ministero Trasporti invia Commissione ispettiva

Il MInistero dei Trasporti interviene dopo il crollo del ponte sulla A14, che ha causato due morti.

"Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sta predisponendo l'istituzione di una commissione ispettiva di esperti del dicastero per analizzare e valutare quanto accaduto sulla A14 con il cedimento della struttura tra Ancona Sud e Loreto" illustra in una nota il Ministero dei Trasporti.



Il dicastero riferisce in ultimo: "Il decreto di nomina verrà firmato dal ministro Graziano Delrio."