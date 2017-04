Crollo ponte Fossano: Ministero dei Trasporti annuncia indagine

Il Ministero dei Trasporti annuncia l'istituzione di una commissione ispettiva sul crolo del ponte a Fossano.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sta predisponendo l'istituzione di una commissione ispettiva di esperti del dicastero per analizzare e valutare quanto accaduto sulla Tangenziale di Fossano, con il cedimento della struttura di una rampa di accesso alla tangenziale stessa" informa in una nota.



"Il decreto di nomina verrà firmato dal ministro Graziano Delrio" precisa in ultimo il dicastero.