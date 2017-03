Albo autotrasporto: pagamento quote prorogato a 31 marzo 2017

Il Ministero dei Trasporti sulla proroga delle quote sull'Albo degli autotrasportatori per il 2017.

"Prorogata al 31 marzo 2017 la scadenza per pagare le quote d'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori per il 2017. - vprecisa in una nota del Ministero dei Trasporti - Lo stabilisce la Legge 27 febbraio 2017, n.19 di conversione del Decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 ('Milleproroghe')."



Il dicastero evidenzia: "Il provvedimento rinvia di un altro mese il precedente termine del 28 febbraio 2017 che aveva già prorogato l'originaria scadenza del 31 dicembre 2016. Il pagamento deve essere fatto, solo online, sul portale www.alboautotrasporto.it."



"Per consentire alle imprese di autotrasporto di completare in tempo utile le operazioni di pagamento sono state semplificate le procedure di registrazione al portale ed è stato potenziato il servizio di assistenza tecnica: tutte le informazioni sono disponibili nella sezione quote 2017 - istruzioni per l'uso" scrive in ultimo il Mit.