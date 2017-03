Rapì figlia 5 anni fa per portala ad Aleppo: Houda Emma torna in Italia

Torna in Italia la bambina rapita 5 anni fa dal padre, cittadino siriano, che dichiarò alla mamma, italiana, che la figlia era morta sotto un bombardamento ad Aleppo. La bimba, di ormai quasi 7 anni, è stata rintracciata grazie alla collaborazione con la Turchia.

E' stata ritrovata. Questo pomeriggio arriverà all'aeroporto di Milano Malpensa la bambina rapita 5 anni fa dal padre e portata in Siria. Della bimba si erano perse le tracce da molto tempo, fino a quando il padre, siriano, aveva detto alla mamma, Alice Rossini, che la figlia era morta sotto un bombardamento ad Aleppo. La madre non ci ha mai creduto ed ha sempre combattuto per poter riabbraciare la figlia, e le sue preghiere sono state ascoltate.



La bambina, che ormai sta per compiere 7 anni, sta per tornare in Italia. In una nota il Ministero degli Esteri annuncia infatti che la piccola Houda Emma Kharat sta per ricongiungersi alla madre.



"In tutti questi anni il Ministero degli Affari Esteri e il Ministero dell'Interno - ha sostenuto il ministro Angelino Alfano -, in stretto contatto con l'Autorità Centrale Italiana presso il Dipartimento della Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia, hanno lavorato, senza sosta ma silenziosamente, per giungere al risultato di oggi, che sarà confermato dall'esame del DNA, da effettuare in Italia, a conclusione dell'iter della procedura di riconoscimento".



"Tutto questo è stato possibile grazie alla eccellente collaborazione con la Turchia: le autorità turche, infatti, consapevoli della valenza umanitaria della vicenda, hanno facilitato l'arrivo dalla Siria e il transito in Turchia della piccola Houda Emma", si precisa.



"Questa sera, intanto - conferma Alfano -, Houda Emma verrà riabbracciata dalla sua mamma. Grazie, dunque, di cuore alle autorità turche e a tutte le strutture dello Stato Italiano, che hanno reso possibile questo abbraccio".



Il 21 novembre Mohamed Kharat, il padre della bambina, siriano di 40 anni, era stato arrestato e consegnato all'Interpol in Turchia, da dove però tre mesi dopo è stato espulso e inviato in Grecia. Dalla Grecia, in esecuzione di un mandato di cattura europeo, l'uomo è stato quindi estradato in Italia, e dal 12 febbraio è detenuto nel carcere di Rebibbia.