Scuola: serve emendamento a Milleproroghe per tutelare ricorrenti 2011, dice PD

Alcuni parlamentari del PD chiedono che venga approvato un emendamento al ddl Milleproroghe che garantisca "equità di trattamento", nella fase di immissione in ruolo, per i "circa 600 ricorrenti" al concorso per dirigente scolastico del 2011, affinché abbiano gli stessi diritti che la "Buona scuola" ha previsto per i ricorrenti dei concorsi 2004 e 2006.



Ai ricorrenti del 2011 infatti la legge 107 "non ha concesso il diritto di essere ammessi alla frequenza di un corso intensivo di 80 ore e di una prova orale per l'immissione in ruolo", viene specificato in una nota.



"Questa è una battaglia di buon senso, non si capisce perché la vostra situazione non sia stata inserita nella legge 107" afferma l'esponente dem Eleonora Cimbro, rivolgendosi al Comitato nazionale ricorrenti. "Chiediamo al governo - prosegue quindi la parlamentare - di sostenere l'emendamento presentato al Senato da Lucrezia Ricchiuti".



"La scuola per essere buona deve avere un dirigente, le reggenze contribuiscono a rendere la scuola non troppo buona. Se dovesse andare male in sede di Milleproroghe - ha assicurato Cimbro - non escludo un emendamento in fase di discussione dei decreti attuativi della 'Buona scuola'".