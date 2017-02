Pesca: bene emendamento Bertuzzi su copertura Cig 2016, dicono sindacati

Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Pesca sul Milleproroghe 2017.

«Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Pesca esprimono soddisfazione per l'approvazione in Commissione al Senato dell'emendamento Bertuzzi al Milleproroghe, che dispone lo stanziamento di 17 milioni di euro per la copertura della Cassa integrazione in deroga rivolta ai lavoratori del settore ittico nel 2016», dichiarano in comunicato unitario i tre sindacati di categoria.



«Il risultato premia un lavoro comune tra parti sociali e parlamento, un cammino ancora non concluso che deve trovare sbocco nel disco verde definitivo dell'Aula di Palazzo Madama e di Montecitorio. - si precisa - Il lavoro deve poi continuare nel verso di una riforma degli ammortizzatori sociali e del welfare di settore che, oltre a dare piena copertura per gli anni passati, offra anche una prospettiva strutturale per il 2017 e per gli anni a venire».