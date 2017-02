Milleproroghe 2017: stabilizzazione precari Istat a rischio per un errore

Il Milleproroghe 2017 sarà votato con un maxiemendamento a Palazzo Madama, ed i tecnici stanno lavorando per eliminare alcuni errori, che rischiano anche di minare il processo di stabilizzazione dei precari dell'Istat.

Il primo via libera al decreto Milleproroghe 2017 è atteso oggi a Palazzo Madama attraverso un voto di fiducia, e tutti gli occhi sono puntati sul maxiemendamento che presenterà il governo poiché c'è il rischio di incappare in alcuni errori, anche sul processo di stabilizzazione dei precari dell'Istat.



Nella giornata di ieri la Commissione Affari Costituzionali del Senato ha votato l'emendamento al Milleproroghe per la stabilizzazione dei 350 precari dell'Istat, ma stando a quanto riporta Il Sole24Ore i tecnici avrebbero riscontrato alcuni errori poiché "il testo finale sarebbe stato accompagnato da una relazione tecnica che però non era quella su cui la Commissione Bilancio aveva dato il suo via libera nel pomeriggio di ieri".



I tecnici stanno quindi lavorando al maxiemendamento, anche a seguito dei rilievi mossi dal Quirinale per via di un testo troppo eterogeneo, per evitare che il provvedimento venga poi modificato alla Camera, visto che l'approvazione definitiva del Milleproroghe 2017 dovrà avvenire entro il 28 febbraio.