Milleproroghe 2017: precari PA salvati o no? Per terremotati stop mutui

Salvaguardia per i precari della pubblica amministrazione, rinnovo delle tutele per gli abitanti delle zone del centro Italia colpite dal terremoto, più tempo per la termoregolazione dei termosifoni. Sono alcuni dei provvedimenti introdotti del classico Milleproroghe di fine anno, approvato ieri in Consiglio dei Ministri.



All'interno del Milleproroghe 2017, però, non sono state introdotte alcune misure attese da particolari categorie. In particolare, nessun rinvio della scadenza per la trasformazione delle banche Popolari più grandi in Spa (la riforma è congelata fino al 12 gennaio, quando sulla materia si esprimerà il Consiglio di Stato). Nessuna modifica, inoltre, al decreto fiscale per quanto riguarda le comunicazioni IVA trimestrali. Dal 2017, quindi, per autonomi e professionisti maggiori adempimenti.



Nel Milleproroghe 2017, invece, varie misure per i dipendenti pubblici. Viene infatti prorogata fino al 31 dicembre 2017 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni. Vengono poi prorogati di un anno i contratti a tempo determinato per Province e città metropolitane per i centri per l'impiego ed infine vengono prorogati al 31 dicembre 2017 i contratti di lavoro a tempo determinato nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto. Il Jobs Act, invece, vietata alle PA dal 1 gennaio 2017 di sottoscrivere contratti di collaborazione. Il provvedimento al Milleproroghe 2017 quindi può essere letto in due modi: da una parte salva i precari della pubblica amministrazione che rischiavano di venire licenziati mentre dall'altra non li trasforma, finalmente, in lavoratori con contratto stabile.



Altre proproghe attese quelle dei termini relativi a interventi in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 2016 o da altre calamità naturali e a interventi emergenziali. Prorogato infatti al 31 dicembre 2017 il termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e di altri finanziamenti. Prorogata invece di ulteriori 6 mesi la sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture (gas, elettricità, acqua, assicurazioni, telefonia, canone Rai).



Il governo ha poi prorogato di 6 mesi il termine ultimo per l'installazione negli appartamenti delle valvole termostatiche con cui regolare la temperatura. Prorogato poi fino al 31 dicembre 2017 anche il sistema di controllo dei rifiuti Sistri. Rinviato per un anno anche l'obbligo di tracciabilità nelle vendite di quotidiani e riviste.