Milleproroghe 2017: ok ad altri 10 anni Fondo solidarietà acquirenti immobili da costruire

Donella Mattesini del PD in merito al Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire.

"Soddisfazione per l'approvazione dell'emendamento al dl del 2005 (n. 122) che aggiunge altri 10 anni al Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire" fa sapere in una nota Donella Mattesini, senatrice del Partito Democratico, in merito al Milleproroghe 2017.



"Lo scopo del Fondo - spiega -, alimentato unicamente da una quota (il 5 per mille) dell'importo delle fideiussioni è quello di indennizzare i cittadini che, per effetto di situazioni di crisi dei costruttori sfociate in procedure concorsuali, abbiano perduto somme di denaro senza acquistare l'immobile in costruzione; lo abbiano successivamente acquistato (dalla procedura concorsuale o dall'asta) ad un prezzo più elevato di quello originariamente pattuito; abbiano dovuto sobbarcarsi il costo necessario per l'estinzione dell'ipoteca spiccata fatta iscrivere sull'immobile dal costruttore."



Diffonde in conclusione: "L'approvazione dell'emendamento rappresenta una boccata d'ossigeno per quei tanti cittadini danneggiati economicamente per la mancata realizzazione di un bene prezioso rappresentato dalla casa di proprietà, ora si tratta di proseguire sulle altre norme di garanzia."