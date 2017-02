Milleproroghe 2017 da modificare per permettere assunzioni disabili, dice CGIL

La CGIL chiede ai deputati di Modificare il Melleproroghe 2017.

"Quanto previsto nel Milleproroghe disattende le aspettative delle persone con disabilità sulle politiche occupazionali della categoria", denuncia in una nota Nina Daita, responsabile Politiche della disabilità della CGIL, in merito al maxiemendamento approvato dal Senato nei giorni scorsi e da domani in aula alla Camera.



"Nel decreto - spiega la sindacalista - si prevede lo slittamento di un anno del provvedimento che obbliga le aziende tra i 15 e i 35 dipendenti, i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, ad assumere un lavoratore disabile, anche in assenza di nuove assunzioni, per ottemperare agli obblighi di legge".



"Si tratta di un provvedimento - continua la dirigente sindacale - che delude profondamente le aspettative del mondo della disabilità, il cui tasso di disoccupazione è altissimo".



"Circa l'80% di persone con disabilità - ricorda infatti Daita citando dati Eurostat - risultano disoccupate. Chiediamo che alla Camera venga ripristinato il diritto al lavoro delle persone con disabilità".