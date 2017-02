Milleproroghe 2017: 4 milioni per sostegno a cultura in aree terremoto

"Sono 4 i milioni di euro che saranno destinati alle 4 Regioni colpite dal terremoto Abruzzo Marche Umbria e Lazio per attività legate allo spettacolo dal vivo. Sono 12 milioni lo stanziamento complessivo per sostenere la ripresa delle attività di spettacolo dal vivo", informano in una nota le senatrici del PD Francesca Puglisi e Rosa Maria Di Giorgi commentando un emendamento presentato al Milleproroghe 2017.



"E' un atto concreto e molto siginficativo. - commentano - La produzione e la partecipazione ad attività culturali dal vivo contribuisce a ricostruire il senso di appartenze alla comunità ed il benessere sopratutto dei giovani. E' fondamentale sostenere spazi di cultura in questi territori per dare un segnale forte di rinascita e di ritorno alla normalità".



"Un contributo doveroso - concludono le parlamentari - che si unisce al grande sforzo che il governo sta concentrando nei territori colpiti da questa tragedia".