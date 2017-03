Stramilano 2017: madrina Giusy Versace

Giusy Versace, assieme alla sua onlus 'Disabili No Limits', sarà la madrina della Stramilano 2017.

Giusy Versace sarà la madrina della 46esima Stramilano, la "classica" delle mezze maratone italiane, in programma domenica 19 marzo e presentata ieri mattina in Comune a Milano alla presenza del sindaco Giuseppe Sala.



Giusy Versace sarà protagonista di quest'evento assieme alla sua onlus 'Disabili No Limits'. Proprio in quest'edizione, la Versace farà un tifo particolare per Constantin Bostan, il maratoneta amputato alla gamba sinistra e al quale la 'Disabili No Limits' ha donato una protesi da corsa.



"E' un onore per me essere madrina della Stramilano - ha dichiarato in conferenza stampa Giusy Versace - sarò alla partenza, in Piazza Duomo, e all'arrivo in Arena. Sarà un'emozione ancora più grande perché correrà Constantin, finalmente con una protesi da corsa e non più con le stampelle, e questo mi riempie d'orgoglio".



"Questa manifestazione - prosegue la Versace - è da sempre sensibile ai problemi sociali e al tema dell'abbattimento delle barriere architettoniche, per cui ringrazio gli organizzatori per aver dato alla mia onlus questa grande occasione di visibilità. Quel giorno, inoltre, sarà la festa del papà e invito quindi tutti a partecipare con le famiglie, per una giornata di sport, divertimento e solidarietà!".