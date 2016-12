Strage Berlino: sparatoria a Milano, muore uomo e si scopre che è Anis Amri

E' il 24enne Anis Amri l'uomo ucciso nel conflitto a fuoco con la polizia durante un normale controllo stradale in piazza I Maggio a Sesto San Giovanni (Milano). Il tunisino, accusato di aver provocato la strage di lunedì scorso in un mercatino di Natale a Berlino, è stato fermato dai poliziotti intorno alle 3 di notte.



Alla richiesta di esibire un documento, il terrorista ha invece estratto da uno zaino una pistola calibrio 22 ed ha sparato contro i poliziotti. Un agente è rimasto ferito alla spalla, mentre l'altro, alla volante da pochi mesi, ha risposto al fuoco uccidendo l'uomo. Solo a seguito degli accertamenti, le autorità hanno scoperto che quel giovane era Anis Amri anche perché, come precisa il questore di Milano: "Nessuno ci aveva detto, neanche l'intelligence, che l'attentatore poteva trovarsi in città".



Sul corpo dell'uomo è stato trovato un biglietto del treno che può aiutare a ricostruire i suoi spostamenti: Anis Amri avrebbe preso un treno da Chambery in Francia a Milano, passando per Torino. Ancora da chiarire come il terrorista abbia raggiunto la Francia dalla Germania e perché era tornato, praticamente, sul luogo da dove era partito il camion utilizzato per compiere la strage.