Segrate: 17enne si lancia da auto in corsa guidata dal padre. Travolta da Tir

Una ragazza di 17 anni, con problemi psichici, mentre viaggiava sull'auto guidata dal padre si è improvvisamente slacciata la cintura e si è lanciata sulla trada. La giovane è stata travolta ed uccisa da un camion che passava.

Tutto sarebbe successo in un attimo, sotto lo sguardo del padre attualmente in stato di shock presso l'ospedale di Melzo. Nel pomeriggio di ieri una ragazza di 17 anni di Pozzolo Martesana (Milano) si sarebbe improvvisamente slacciata la cintura di sicurezza e dopo aver aperto la portiera dalla Citroen Xsara Picasso sulla quale viaggiava insieme al padre 56enne si è lanciata sulla strada.



Proprio in quel momento, però, stava transitando un camion che viaggiava sulla Cassanese, nel Comune di Segrate, e la giovane è stata travolta dalle ruote posteriori del pesante mezzo.



Inutile l'intervento del 118: giunti sul posto i medici che non hanno potuto fare altro che decretare il decesso della 17enne, la quale pare soffrisse da tempo di problemi psichici.



E' invece caccia al camion, che dopo aver investito la giovane non si è fermato. Non è però escluso che il conducente non si sia accorto dell'accaduto.