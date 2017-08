Milano: Tettamanzi in condizioni gravi. Delpini e Scola: pregate per lui

L'arcivescovo Mario Delpini e il cardinale Angelo Scola annunciano che "si sono particolarmente aggravate le condizioni di salute del cardinale Dionigi Tettamanzi".

"Si sono particolarmente aggravate le condizioni di salute del cardinale Dionigi Tettamanzi, arcivescovo emerito di Milano, assistito presso Villa Sacro Cuore di Triuggio" informa in una nota la Curia di Milano.

Tettamanzi, 83 anni, succedette a Carlo Maria Martini, reggendo la diocesi ambrosiana dal 2002 al 2011.

L'arcivescovo Mario Delpini, appena nominato da Papa Francesco, e il cardinale Angelo Scola invitano quindi "tutta la comunità diocesana e coloro che lo stimano a pregare per lui in quest'ora di prova".

Dionigi Tettamanzi è malatro da tempo, ed attualmente si trova ricoverato alla Villa Sacro Cuore di Triuggio, in Brianza, sedato e alimentato artificialmente.