Stasera CasaMika: terzo appuntamento su Rai2. Arrivano i bambini

Stasera CasaMika, Terzo appuntamento con lo show, con uno sguardo speciale rivolto ai bambini, 14 novembre 2017 alle 21 e 20.

"Arriva il terzo appuntamento con la nuova edizione di Stasera CasaMika, martedì 14 novembre alle 21.20 su Rai2. Mika riaprirà le porte della sua casa, accogliente e 'senza muri', dove tutti sono i benvenuti e dove tutti possono entrare per divertirsi insieme, senza alcun tipo di discriminazione, dai più grandi ai più piccoli. E i bambini sono anche al centro di una delle riflessioni di Mika della serata. Un bambino non sa in quale parte del mondo nasce, non sa se ha avuto la fortuna di nascere in una casa bella e dove non c'è la guerra o la disgrazia di arrivare in un posto dove si soffre" viene riferito in un comunicato della tv di Stato.



"Un bambino quando nasce non sa niente di niente - continua la nota -. Spetta a noi adulti dargli la migliore accoglienza per farlo sentire 'a casa' e dargli la possibilità di diventare grande. Tanti gli ospiti che raggiungeranno CasaMika per trascorrere insieme una serata fatta di momenti unici e carichi di emozioni, magia e divertimento. Mika si trasformerà in maestro d'italiano, pronto ad insegnare la grammatica (a suo modo) davanti a una classe formata da 15 studenti e un 'allievo' speciale: Caparezza. Torneranno a trovarlo due grandi donne del cinema e della musica: Rossy de Palma e Giorgia. La musa di Pedro Almodóvar in realtà non è mai andata via da CasaMika, era rimasta intrappolata in uno dei magnifici arredi e solo ora riuscirà a liberarsi. Giorgia invece si ripresenterà in casa in vesti completamente inedite. A CasaMika arriveranno anche Edoardo Bennato, Laura Chiatti, Lino Guanciale, Alessandro Borghese e Lina Sastri, con cui si ricorderà una delle più grandi attrici del cinema italiano: Anna Magnani. Prosegue anche il viaggio di Mika in Italia, questa volta a Milano, dove l'artista ha passato un'intera giornata da volontario in Casa Verdi, casa di riposo per cantanti e musicisti fondata da Giuseppe Verdi. L'integrazione tra musicisti di diverse generazioni ha provveduto a estendere la sua ospitalità, oltre che ai musicisti più anziani, anche a giovani studenti di musica meritevoli. Mika li coinvolgerà in una 'gita fuori porta', con una visita speciale al Teatro alla Scala. E poi a Firenze, con Mika nelle vesti di tassista tra le bellezze del capoluogo toscano, che accoglie nella sua vettura turisti e cittadini ignari di trovarlo alla guida. Terzo appuntamento anche con Gigi e Amalia e l'Italia del 1967 nella fiction 'Il Ragazzo Che Viene Dal Futuro' che regala a Mika e a tutti i telespettatori un incredibile viaggio nel tempo. Non mancheranno le sue hit e i capolavori della storia della canzone internazionale e italiana, come la poetica Vedrai Vedrai di Luigi Tenco. Tutte le performance musicali della serata saranno accompagnate dalla resident band diretta da Valeriano Chiaravalle."



"Come sempre, insieme a Mika ci saranno l'energica 'small girl' Luciana Littizzetto, l'amico malinconico Gregory, che Mika coinvolgerà con alcuni degli ospiti che verranno a trovarlo e proverà a fargli superare la paura del buio, e le due golden retriver Melachi e Amira con i loro commenti 'a bordo campo'".