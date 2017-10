Michelle Hunziker: vi racconto di quando ero prigioniera di una setta

Il 31 ottobre esce per Mondadori il libro "Una vita apparentemente perfetta", dove Michelle Hunziker racconta di quando era prigioniera in una setta, che ha causato la perdita di tutti gli afffetti.

"Il 31 di ottobre in tutte le librerie Mondadori uscirà il mio libro. In 'Una vita apparentemente perfetta' vi parlo di cinque anni in cui sono stata prigioniera di una setta e di come mi hanno allontanato dai miei affetti" rivela su Facebook Michelle Hunziker.

"Ho scelto per la prima volta di raccontare tutto per aiutare gli altri a non fare gli stessi errori miei... affidatevi alla famiglia o agli amici non ai 'maestri' e ai 'Guru' - spiega la conduttrice e showgirl - il maestro di te stesso sei solo tu...".



"Finora ho nascosto tutto persino a mia madre, l'unico con cui ne ho parlato è stato mio marito Tomaso. Quando ci siamo conosciuti abbiamo condiviso tutto: lui i suoi lutti e io la mia esperienza dei cinque anni in una setta" anticipa Michelle Hunziker in una intervista al Corriere della Sera, ammettendo: "Ho sofferto di attacchi di panico e per anni ho creduto che sarei morta di lì a poco, per soffocamento, come aveva previsto la setta".



All'inizio il disagio, anche se all'epoca aveva appunto "una vita apparentemente perfetta", sposata con Eros Ramazzotti e madre di Aurora, quando aveva 3 anni. Michelle Hunziker capisce che tutto nasce dal rapporto spezzato con il padre alcolizzato. "A 15 anni ho fatto l'errore di giudicarlo e ho deciso di non parlare più con lui. Ma la sua mancanza ha continuato a scavare dentro di me" racconta alla giornalista Michela Proietti. La Hunziker accetta quindi consigli di Clelia, e "ni ha fregato così, restituendomi l'amore di mio papà".



Clelia "era un fiore pericolosissimo" sottolinea Michelle Hunziker, confessando: "La setta filtrava le chiamate: mia mamma veniva sempre respinta. Quando ha letto il libro le lacrime le appannavano gli occhiali. Mi ha confidato di aver mandato un suo socio, ateo, a fare terapia da Clelia per ottenere informazioni su di me. Anche lui, dopo una sola seduta, era stato reclutato".

In quel periodo la carriera della Hunziker decollava, mentre il matrimonio con Eros Ramazzoti finiva. "Nella setta - ricorda - c'erano direttori di giornali, conduttrici tivù, autori, magistrati, poi allontanati: io ero sufficiente al progetto".



Michelle Hunziker esce dalla setta nel 2006 e trova come nuova guida spirituale, frate Elia, che "mi ha permesso di incontrare padre Amorth: mi ha rassicurata e poi mi ha benedetto. Ho ripreso a mangiare carne solo in attesa di Sole. Prima sentivo odore di cadavere".