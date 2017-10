Michelle Hunziker: setta mi ha minacciato di morte e allontanato da Eros

Michelle Hunziker a Verissimo rivela che la fine del matrimonio con Eros Ramazzotti fu colpa della setta, che la minacciò anche di morte se si fosse allontanata dai suoi aguzzini.

"Dopo anni di silenzio, Michelle Hunziker, parla per la prima volta in tv, del suo periodo buio passato prigioniera di una setta. In un'intervista confessione, in onda sabato 4 novembre a Verissimo, la conduttrice (che racconta il suo calvario nel libro 'Una vita all'apparenza perfetta') racconta senza filtri come sia caduta nelle mani della pranoterapeuta Clelia e del suo clan" viene anticipato in una nota da Mediaset.



"Sono entrata in questa setta senza neppure accorgermene. Per controllarmi mi hanno allontanato dai miei affetti e fatto leva sulle mie debolezze. Mi filtravano le telefonate, non potevo parlare neppure con mia madre, che non ho visto per quattro anni" confessa la Hunziker a Silvia Toffanin, alla quale confessa: "Un allontanamento che ha coinvolto anche Eros Ramazzotti, suo marito all'epoca dei fatti".

"Mi dicevano che mio marito era negativo per me, ma io lo amavo moltissimo. Quando Eros mi ha messo davanti alla scelta 'o me o loro' io ho scelto loro", rivela quindi Michelle Hunziker.



"Mi mettevano in castigo, mi lasciavano sola. Minavano la mia autostima dicendomi che non avevo talento e che avevo successo solamente perché avevo intrapreso questo percorso spirituale. - prosegue la showgirl a Verissimo - Mi hanno fatto lasciare la mia agenzia e convinta ad aprire una nuova società, finanziata totalmente da me. Ovviamente pagavo e davo da mangiare a tutti loro. Ad un certo punto mi hanno persino convinta a cedere tutte le mie quote a loro".

Michelle Hunziker infine rivela che quando decise di allontanarsi dalla setta Clelia le disse che "se me ne fossi andata dalla setta sarei morta".