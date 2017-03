Michelle Hunziker incinta di un maschietto? A dirlo Tomaso Trussardi

Michelle Hunziker sarebbe di nuovo incinta, per la quarta volta. Dopo 3 figlie, inoltre, Michelle Hunziker aspetterebbe un maschietto, che dovrebbe nascere ad agosto. A rivelarlo il settimanale di gossip 'Diva e Donna', che cita come fonte direttamente il marito della showgirl, Tomaso Trussardi.

Tommaso Trussardi avrebbe rivelato ad un amico, che lo avrebbe confidato al settimanale di gossip 'Diva e Donna', che Michelle Hunziker sarebbe di nuovo incinta, per la quarta volta.



Ad oggi, il condizionale è d'obbligo perché nessuna conferma arriva dalla showgirl. Il settimanale però si sbilancia anche sul sesso del prossimo figlio di Michelle Hunziker, che sarebbe un maschietto. Secondo i calcoli fatti, Michelle Hunziker sarebbe già al terzo mese di gravidanza e quindi il quarto figlio dovrebbe nascere ad agosto.



Michelle Hunziker non ha mai fatto mistero di voler altri marmocchi in giro per casa, tanto che in occasione del suo 40esimo compleanno aveva rivelato al settimanale 'Chi': "Magari faccio un altro figlio".



La prima figlia di Michelle Hunziker è Aurora Sophie, nata nel 1996 dall'amore con Eros Ramazzotti. Dal 2011 è legata sentimentalmente con l'imprenditore Tomaso Trussardi e nel 2013 è nata la loro prima figlia, Sole. Esattamente un anno dopo, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono sposati e l'8 marzo 2015 è nata Celeste. Per coronare quindi il loro sogno d'amore, mancherebbe proprio un erede maschio.