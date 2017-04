Michelle Hunziker incinta? Foto con pancia sospetta è fake news

Michelle Hunziker su Facebook smentisce di essere incinta e rivela che la foto con la "pancia sospetta" è stata modificata pesantemente al computer.

La foto del pancino sospetto di Michelle Hunziker pubblicata da Diva e Donna è una fake news.



A rivelarlo su Facebook è stata proprio Michelle Hunziker che scrive, pubblicando la foto ritoccata e quella originale: "A me fa molta tenerezza pensare che i giornali mi vogliono così bene da volermi vedere a tutti i costi incinta... (anche modificando pesantemente una foto mettendo una pancia finta a computer) vuol dire che me lo augurano e io ne sono felice".



"L'unico problema - conclude Michelle Hunziker - è che non lo sono e non ho mangiato nemmeno pesante".