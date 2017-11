Michelle Hunziker: corsia preferenziale per le denunce contro femminicidio

Michelle Hunziker su facebook promuove il corto 'Uccisa in attesa di Giudizio'.

"'Uccisa in attesa di Giudizio'. Questo è il nostro cortometraggio realizzato per Doppia Difesa Onlus con il supporto di Mediaset e presentato ieri alla Festa del Cinema di Roma" spiega su Facebook Michelle Hunziker.

"L'intento di questo corto è chiaramente quello di provocare e al tempo stesso promuovere una nostra proposta di legge per creare all'interno della magistratura una corsia preferenziale per le denunce di violenza contro le donne. precisa la showgirl - Vogliamo assolutamente che siano regolamentate queste tempistiche assurde che vedono casi con tempi di attesa dilatati fino a 8 anni prima di ottenere giustizia sfociando ancor prima in omicidio, come troppo spesso leggiamo nei casi di cronaca nera."