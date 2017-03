Con Michele Zarrillo per "Vivere e Rinascere" in teatro: da 11 aprile il tour

Al via dall'11 aprile il 'Vivere e Rinascere Tour' di Michele Zarrillo.

"Parte da Napoli martedì 11 aprile il 'Vivere e Rinascere Tour' di Michele Zarrillo: un ritorno in teatro molto atteso dal numerosissimo pubblico che lo segue da sempre", viene annunciato dalla Universal Music.



"Vivere e Rinascere è un disco di inediti, ognuno con una propria caratteristica, un proprio percorso. Canzoni d'amore, di storie che finiscono e nascono, come spesso accade e come spesso è capitato nel mio repertorio, è una mia caratteristica cantare l'amore. - racconta Zarrillo - In Vivere e Rinascere l'amore è speranza, base e partenza per un futuro di rinascita e fiducia nel prossimo. Il disco nasce dal lavoro di più di un anno, in cui ho riscoperto il piacere della scrittura, un lavoro di composizione, di ricerca di belle canzoni, con l'aiuto anche di altri autori. Anche più di come ho fatto nelle produzioni precedenti".



In una dimensione teatrale pensata per dare risalto alle canzoni e alla qualità di un repertorio eterogeneo di musica italiana d'autore, Michele Zarrillo presenterà quindi al pubblico le canzoni del suo nuovo lavoro, a partire da "Mani nelle mani", il brano presentato a Sanremo 2017.