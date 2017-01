Per l'Italia di Santoro c'è ancora "Un mondo migliore"

"Michele Santoro e il suo dirigibile Italia tornano, giovedì 26 gennaio a partire dalle 21.20 su Rai2, con 'Un mondo migliore'. Protagonisti: il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio, Emma Bonino, Mauro Corona e il duo Ficarra e Picone, con la partecipazione dei The Pills" si riporta in una nota dalla tv di Stato.



"Terremoti, valanghe, immigrazione: l'Italia è il paese dell'eterna emergenza dove solo l'arrivo di un angelo può salvarci dal disastro. Ma è possibile costruire un mondo migliore in cui vivere liberi dall'incessante ripetersi di tragedie che ci colgono impreparati? E come governare il rapporto tra le comunità e gli immigrati, senza cedere alla paura dell'invasione facendo il gioco di chi la sfrutta economicamente? 'Un mondo migliore' è la terza tappa del viaggio di Italia, il racconto di un paese che cambia pelle, ma prigioniero delle sue contraddizioni" prosegue la Rai.



"E le nuove forze che si candidano a governare, come il MoVimento 5 Stelle, come risponderanno a questo dilagante sentimento di paura e rabbia? Italia è il programma ideato e condotto da Michele Santoro, in collaborazione con Maddalena Oliva, a cura di Marisol Roesler Franz, Luca Sommi e Walter Molino. Regia di Alessandro Renna. Direttore della fotografia Mauro Ricci. Scenografia Studio Castelli. Produttore esecutivo Sabina de Dominicis" si precisa in conclusione.