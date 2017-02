L'Italia di Santoro è fatta anche di "Baby ricchi" e cocaina nelle scuole

"Michele Santoro e il suo dirigibile Italia tornano, giovedì 2 febbraio alle 21.10 su Rai2, con 'Babyricchi'. Le immagini esclusive dello spaccio di cocaina all'interno di una scuola della Capitale sono il cuore del reportage 'Come fosse un film' al centro della quarta tappa del viaggio di Italia" viene spiegato in una nota della tv di Stato.



Dalla Rai specificano quindi: "In un mondo dove non ci sono più idee politiche a dividere i giovani, lo scontro è tra la Roma Nord dei quartieri 'bene' e la Roma Sud della periferia, tra i ragazzi ricchi che hanno tutto per nascita e quelli che desiderano le stesse cose ma devono sudarsele."



"Cosa c'è dietro una generazione che vive come se non ci fosse un domani? I giovani non fanno più la rivoluzione? Ma il problema è il vuoto dei giovani o il deserto creato dagli adulti? Colpa dei genitori o del fallimento della scuola? Protagonisti: il filosofo Umberto Galimberti - si evidenzia -, Costantino della Gherardesca e alcuni dei ragazzi dell'innovativo docu-reality 'Il Collegio' che ha segnato ascolti record su Rai2. Con la partecipazione dei 'The Pills'."