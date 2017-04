Tumori: Puglia regala parrucche a pazienti sottoposti a chemioterapia

La Regione Puglia approva la legge per elargire un contributo di 300 euro per l'acquisto di una parrucca ad ogni paziente oncologico affetto da perdita di capelli a seguito di chemioterapia.

"Il Consiglio regionale oggi ha approvato all'unanimità la proposta di legge a sostegno dell'acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia. Ogni paziente oncologico residente in Puglia, affetto da perdita di capelli a seguito di chemioterapia, avrà diritto ad ottenere dalla Asl territoriale di riferimento un contributo di 300 euro per l'acquisto di una parrucca" informa su Facebook il governatore Michele Emiliano.



"È prevista per due anni, la promozione del progetto 'Banca dei capelli' che sarà costituita dalle Asl pugliesi in collaborazione con le Associazioni di volontariato di rilievo regionale che operano per l'assistenza ai pazienti oncologici e di enti privati non aventi scopo di lucro che svolgono da almeno un anno attività di sostegno in favore di soggetti affetti da alopecia. - si specifica - Sono stati stanziati 600mila euro per l'esercizio finanziario 2017".