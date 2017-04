Primarie PD azzoppate? Tallone d'Achille Emiliano non è Renzi ma tarantella

Michele Emiliano, in corsa per la segreteria del PD, sospetta di essersi rotto il tallone d'Achille mentre ballava con un gruppo folk calabro-albanese. Azzoppate le primarie del PD del 30 aprile?

Ormai appare abbastanza chiaro. Il tallone d'Achille di Michele Emiliano, in corsa per la segreteria del PD, non è né Matteo Renzi né Andrea Orlando, ma la tarantella.



Emiliano, governatore della Puglia, infatti, si è fatto male mentre ballava con un gruppo folk calabro-albanese di Acquaformosa in Calabria.



Su Facebook Emiliano poi conferma i sospetti: "Temo di essermi rotto il tendine di Achille - ed assicura - Non vi preoccupate, sto bene, ho il morale alto. La campagna elettorale continua, 'Noi' non molliamo mai".



Il problema è che se la prognosi sarà confermata la rottura dei legamenti potrebbe richiedere un intervento chirurgico e Michele Emiliano rischiare un periodo di stop, che potrebbe letteralmente azzoppare le primarie del PD del 30 aprile.