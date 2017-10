Piero Grasso lascia PD, Emiliano: troppa sottovalutazione da dirigenti dem

Michele Emiliano commenta l'uscita di Piero Grasso dal PD.

"Ho appreso con grande dolore della decisione del presidente del Senato Piero Grasso di abbandonare il gruppo parlamentare del Partito Democratico. - scrive su Facebook Michele Emiliano - Se un uomo della storia e delle qualità civili, professionali e politiche di Piero Grasso lascia il nostro partito, l'evento non può passare nell'indifferenza degli attuali dirigenti del PD. La sobrietà e il silenzio che hanno circondato la decisione della seconda carica dello Stato non possono essere il pretesto per non avviare una riflessione capace di invertire l'evidente disagio di tutti i militanti e gli iscritti che avevano accolto con orgoglio il presidente Grasso nelle fila del partito".



"Dalle prime rassegnate dichiarazioni dei dirigenti del PD emerge chiaramente la sottovalutazione dell'importanza dell'atto politico del Presidente del Senato e delle conseguenze del suo gesto. - sottolinea il governatore della Puglia - Si apre così a partire da oggi una fase nella quale non sarà più possibile per nessuno prendere decisioni, come quella di porre la fiducia sulla legge elettorale, senza il coinvolgimento ed il consenso di tutto il partito, che o torna ad essere una comunità oppure andrà incontro a un inevitabile disfacimento".