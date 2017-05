No Tap: Emiliano protesta sotto Palazzo Chigi con Serravezza

Michele Emiliano mantiene la promessa e protesta sotto Palazzo Chigi con i No Tap.

"Con i Sindaci salentini a Roma, sotto Palazzo Chigi, contro l'approdo del gasdotto Tap su una delle spiagge più belle d'Italia a San Foca-Melendugno, chiediamo al Governo un Tavolo per discutere una diversa localizzazione. Abbiamo una proposta alternativa, chiediamo di essere ascoltati" scrive su Facebook Michele Emiliano



"Avevo scritto giorni fa al Presidente del Consiglio per avere un incontro. In assenza di risposta mi ero impegnato a venire a Roma con i sindaci e con il prof. Serravezza.

Lo avevamo detto e lo abbiamo fatto" conclude quindi il governatore della Puglia.