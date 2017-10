ILVA: non a proroga copertura parchi minerari, dice Emiliano

Michele Emiliano sulla vertenza ILVa e i pericoli provenienti dalle polveri sottili dei parchi minerari.

"Oggi una vera e propria tragedia le polveri sottili scagliate nell'aria dal vento a Taranto provenienti dai parchi minerari dell'ILVA. Solo pochi giorni fa l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha diffuso un'indagine nella quale è stato accertato che le polveri sottili uccidono qui ed ora migliaia di persone in tutto il mondo e che sono micidiali" denuncia su Facebook Michele Emiliano.



"Quei parchi avrebbero dovuto essere coperti già da anni eppure si chiede da parte degli acquirenti ILVA una proroga per l'adozione di questa prescrizione indispensabile per salvare vite umane. - sottolinea il governatore della Puglia - Ma nessuno si preoccupa. Meno che mai il governo ed il ministro Calenda, che addirittura non vuole la Regione Puglia ed il Comune di Taranto al tavolo ILVA per ricattare i lavoratori facendogli accettare esuberi e veleni senza il supporto della loro Regione e del loro Comune".