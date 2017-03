Gasdotto, Emiliano: perché governo non vuole spostare Tap a Squinzano?

Il governatore della Puglia Michele Emiliano assicura che sta coordinando le azioni legali finalizzate allo spostamento dell'approdo del gasdotto Tap da San Foca a Squinzano.

"Regione Puglia e Comuni salentini si stanno coordinando per proseguire congiuntamente le azioni legali finalizzate allo spostamento dell'approdo del gasdotto Tap da San Foca (dove è localizzato) a quello indicato dai territori presso Squinzano", annuncia su Facebook il governatore Michele Emiliano.



"Ieri ho riunito il Comitato permanente tecnico politico sulla vicenda Tap. - ricorda - Il governo che vuole realizzare un'opera strategica, pretende di farla arrivare su di una delle più belle spiagge dell'Adriatico pugliese. Noi abbiamo proposto di spostarla trenta chilometri più a nord, abbiamo il consenso del consiglio comunale di Squinzano e questo ci consentirebbe di far arrivare il tubo in un'area già compromessa da punto di vista industriale, a ridosso della centrale Enel di Cerano. Il Governo invece s'è incaponito, per questione di tempi, probabilmente, a farlo arrivare per forza a San Foca".



"Che è un luogo nel quale la nostra comunità ritiene che la presenza del gasdotto spezzerebbe il sogno coltivato da molti anni e con successo, di dedicare tutta l'area al turismo, che è strepitosa dal punto di vista ambientale con parchi costieri molto belli. - sottolinea Emiliano - La presenza dell'infrastruttura, aldilà del suo impatto visivo, comprometterebbe secondo le comunità locali l'immagine complessiva dell'area".



Il candidato alla segreteria del PD evidenzia quindi: "Per la comunità il problema è politico, non legale: perché abusare della volontà popolare e imporre un'opera che tutti i sindaci stanno chiedendo di spostare in un altro luogo con la disponibilità della Regione a realizzarla altrove. Questo modo di governare viene contestato dalla gente".



Emiliano infatti assicura: "Dal punto di vista politico e tecnico lo spostamento del gasdotto è certamente possibile. Al contrario, con l'arrivo così a sud del gasdotto Tap, occorre costruire 55 chilometri di gasdotto onshore, terrestre, per riagganciare la dorsale SNAM a Mesagne, più a Nord. Aggiungiamo che la Via - valutazione di impatto ambientale - è nuovamente aperta, perché il progetto del consorzio Tap ha ricevuto decine di osservazioni. Alcune di queste osservazioni riguardano il micro tunnel, il cui progetto è in via di riesame".



Il governatore della Puglia precisa quindi: "La questione dell'espianto degli ulivi non è il cuore della vicenda: ogni anno si spostano centinaia di migliaia di ulivi perché l'ulivo è una pianta che può essere spostata e ripiantata. Ma lo spostamento degli ulivi, per un'opera che non è ancora cantierizzabile, visto che è ancora aperta la discussione sulla Via nazionale, è illegale".



"È incredibile - conclude quindi - che questa sia una questione che debba essere regolata dal questore e dal prefetto e dalle forze di polizia con i caschi e i manganelli. Avremmo potuto trovare, e ci stiamo battendo per trovarla, una soluzione diversa qualora il governo non si fosse incaponito su una localizzazione sbagliata dal punto di vista politico oltre che tecnico".