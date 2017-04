Emiliano: polemica Commissione è scusa di Renzi per rompere con Gentiloni

Michele Emiliano su Facebook commenta la polemica sorta attorno all'elezione al Senato del Presidente della Commissione Affari Costituzionali, sostenendo che è una scusa di Matteo Renzi per "rompere con il governo Gentiloni".

"L'Ego smisurato di Matteo Renzi non ha imparato la 'Lezione'. Basta pizzicarlo un po' che 'l'Io Renzi' viene fuori al naturale" scrive su Facebook Michele Emiliano, candidato alla segreteria del PD.



"Per paura del risultato delle primarie aperte - sostiene Emiliano - sta accelerando lo snaturamento del PD. Ad esempio non ha rifiutato il sostegno inquietante di Cuffaro. Non ha detto una parola critica e di netto rifiuto per cui è chiaro che non ha mai abbandonato la linea che porta alla morte del Centro-Sinistra verso un accordo con Forza Italia".



"Sta creando una strategia della tensione per rompere con il governo Gentiloni. - afferma inoltre - Oggi la scusa è l'Elezione al Senato del Presidente della Commissione Affari Costituzionali, domani chissà quale altra scusa dovrà inventarsi. Puntare dritto alle elezioni anticipate di fine Settembre sperando di potere giocarsi le ultime fiches di un irresponsabile gioco d'azzardo che non ha niente a che spartire con il nobile e democratico 'gioco politico'".



"Per 'Noi' al contrario prima di tutto viene il 'Bene Italia'. - assicura il governatore della Puglia - Ecco perché abbiamo proposto un'Idea-Progetto pensata e costruita 'con' e non 'per' il Paese. Vogliamo che il PD riprenda i rapporti con il vasto e plurale campo sociale, culturale e politico del Centro-Sinistra. Per questo va approvata una Riforma Elettorale che coniughi elezione dei Deputati e Senatori senza Capi-Lista bloccati, con premio di maggioranza alla coalizione e non alla singola Lista".



Emiliano precisa quindi: "Il PD di Renzi si dirige verso un disastro annunciato. Nel Paese cova una rabbia ed una indignazione enorme. Ma non c'è un progetto politico di governo alternativo affidabile. Diverso sarebbe se alle primarie del 30 aprile si chiudesse con il renzismo e con il tema delle larghe alleanze con Silvio Berlusconi e si aprisse una prospettiva sociale e politica nuova, basata sulla partecipazione e su un dialogo politico programmatico".