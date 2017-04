Emiliano: dopo tarantella le proposte dei militanti, dai vaccini alla web tax

Michele Emiliano, candidato alla segreteria del PD, presenta alcune delle proposte dei militanti.

"Sto finendo di leggere tutte le proposte che avete pubblicato ieri e ne farò tesoro, spero nel modo più efficace possibile, nel Nostro discorso di domani. Più di 29 mila visualizzazioni della diretta, quasi 100 mila persone che hanno visto il post, e oltre 1200 commenti: la diretta Facebook che abbiamo fatto ieri, tutti insieme, è stata un bel successo!" commenta Michele Emiliano, candidato alla segreteria del PD.



"Tantissime le domande e le proposte trattate e approfondite che mi avete sottoposto: - spiega - dal disastro della riforma della 'buona scuola' ai vaccini, dalla questione meridionale alla sanità e al precariato. Siamo soffermati sull'importanza della lotta alla mafie e alla criminalità organizzata, al Sud come al Nord, sulla necessità di creare, a livello europeo, una intelligence e una difesa comune. Fondamentale inoltre introdurre la web tax, per recuperare gettito fiscale, nei confronti di coloro che vendono beni e servizi sul web. Senza dimenticare l'importanza di un cambiamento netto del Partito Democratico: basta con l'uomo solo al comando e la caccia alle tessere. Il PD torni a essere il partito che sta vicino alla gente".



"I vostri messaggi e le vostre sollecitazioni sono la dimostrazione che siamo sulla strada giusta"assicura quindi Emiliano, che in questo momento però è allettato a causa della rottura del tendine di Achille per via di una tarantella.

"L'unico, vero, modo di fare politica è quello di condividerla con i cittadini. - ribadisce - Farli partecipare, così come abbiamo fatto con il programma della Regione Puglia, dare loro lo spazio per le loro idee e le loro proposte. È questo che il PD deve tornare a fare: tornare a parlare con tutti".