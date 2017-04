Emiliano contro decreto MISE trivelle: va contro quanto disse Renzi

Michele Emiliano, governatore della Puglia, contro nuovo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico sull'estrazione di petrolio in mare.

"La difesa dell'Ambiente è uno dei temi a cui tengo di più ed è un punto saliente della mia mozione congressuale", spiega su Facebook Michele Emiliano, candidato alla segreteria del PD.



"Per questo, non posso che deprecare il nuovo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, per il quale si consente di modificare un programma di estrazioni già autorizzato, anche costruendo nuovi pozzi laddove prima erano vietati, anche entro le 12 miglia. - denuncia il governatore della Puglia - Questo è il contrario di quello che venne raccontato dal segretario PD Matteo Renzi prima del referendum sulle Trivelle e calpesta la volontà espressa da 14 milioni di italiani e da 5 Consigli Regionali. Una cosa gravissima contro la quale mi batterò in ogni sede possibile per difendere il nostro mare e l'immagine del PD che non può essere un partito che dice una cosa e poi ne fa un'altra".