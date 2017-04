Anche la Puglia al Salone del Mobile di Milano, informa Emiliano

Michele Emiliano commenta il Salone del Mobile di Milano.

"Con la presenza del presidente Sergio Mattarella al Salone Internazionale del Mobile abbiamo avuto la cognizione chiara della forza del settore non solo in Puglia ma in tutta Italia e che nonostante la crisi dell'edilizia e una certa riduzione dei fatturati rimane un settore trainante che dà davvero un contributo eccezionale alla nostra economia", scrive su Facebook Michele Emiliano.



"Trenta progetti di design totalmente made in Puglia saranno esposti per la prima volta al Salone del Mobile. - sottolinea - I progetti nascono grazie ad un percorso di collaborazione tra 36 designer pugliesi e 22 imprese. È questo il biglietto da visita della Puglia al Salone di Milano, la principale manifestazione fieristica italiana a livello internazionale dedicata al settore dell'arredamento, che l'anno scorso ha ospitato oltre 372mila visitatori per la maggior parte operatori di settore e 1.338 espositori".



"L'esposizione racconta attraverso ogni oggetto, il luogo in cui è stato generato, trasferendo l'esperienza del territorio ai suoi prodotti, in una sorta di incrocio di identità in cui turismo ed economia, accoglienza e manifattura riescono a fondersi in quel marchio unico che è la Puglia. La mostra 'Puglia Crossing Identities' è visitabile tutti i giorni fino al 9 aprile dalle 9,30 alle 18,30", informa infine il governatore della Puglia.