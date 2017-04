Alitalia lanci low-cost competitiva con Ryanair, dice Emiliano

Michele Emiliano commenta la crisi di Alitalia.

"Non capisco perché, ogni volta, anche noi presidenti di regione, dobbiamo mettere in piedi 'task force' per salvaguardare qualunque tipo di azienda che rischia la chiusura e, invece, dobbiamo lasciare al suo destino Alitalia e i suoi 13mila lavoratori.

Non è colpa loro, di quanto è successo" commenta su Facebook Michele Emiliano, candidato alla segreteria del PD.



"È evidente che ci sono stati manager, con guadagni spesso sproporzionati, che avrebbero potuto anche dimettersi e, se non lo hanno fatto, se ne sono assunti la responsabilità. - sottolinea - Credo che il Consiglio di amministrazione di Alitalia debba necessariamente dimettersi, anche perché comunque sarà commissariato ai sensi della legge Marzano".



"La mia proposta è che Alitalia si debba dotare di una compagnia low-cost alleata, competitiva con Ryanair che, altrimenti, rischia di conquistare un monopolio. - specifica quindi - Se si pensa di continuare a far pagare, per esempio, il biglietto Roma-Bari quanto il Roma-New York è evidente che la compagnia andrà a rotoli".