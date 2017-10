Michele Bravi conferma Duets con Cristina D'Avena: "sono tornato bambino"

Michele Bravi conferma di aver partecipato all'album Duets di Cristina D'Avena, nel quale vengono rivisitate alcune celebri sigle dei cartoni animati.

"Cristina D'Avena è la voce della mia infanzia: le sue canzoni c'erano mentre mi preparavo per andare a scuola o mentre facevo merenda a casa dei nonni. Quando quest'estate mi ha chiamato proprio per collaborare al suo nuovo progetto musicale, io incredulo le ho messo giù credendo si trattasse di uno scherzo telefonico" rivela su Facebook Michele Bravi, confermando di essere uno dei 16 artisti che hanno collaborato alla realizzazione del nuovo album Duets, nel quale vengono rivisitate alcune celebri sigle dei cartoni animati.

"Figuracce a parte, - conclude Michele Bravi - vi posso assicurare che cantare con Cristina è come vivere una magia che ti fa tornare bambino. Non vedo l'ora che anche voi possiate ascoltare le nostre voci insieme!".