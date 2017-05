Michele Bravi canta ancora "Solo per un po'", il nuovo singolo

Esce oggi il nuovo singolo di Michele Bravi dal titolo "Solo per un po'", nuovo estratto dell'album "Anime di carta".



La canzone segue "Il Diario Degli Errori", primo estratto presentato a Sanremo 2017 dal vincitore della settima edizione di X Factor.



Conto alla rovescia, invece, per le due anteprime del tour di Michele Bravi (con biglietti già esauriti come annuncia il cantante su Facebook). Michele Bravi si esibirà infatti sabato 20 maggio al Fabrique di Milano e domenica 21 maggio al Viper Theatre di Firenze.