Michele Bravi: Federica Abbate ospite speciale del Nuove Pagine Tour

Michele Bravi annuncia che sarà Federica Abbate, detta "penna di platino", l'ospite speciale delo suo Nuove Pagine Tour al via dal 3 novembre.

"Il 'Nuove Pagine Tour' sta davvero per iniziare e finalmente posso raccontarvi una delle sorprese di questi concerti" annuncia su Facebook Michele Bravi.

"Non potevo non condividere un momento così importante della mia musica con la persona che più mi ha fatto crescere negli ultimi anni: Federica Abbate" rivela quindi il cantante.



Federica Abbate, classe 1991, è tra le autrici più prolifiche dell'attuale scena musicale tanto da essere definita dai media "penna di platino": scrive infatti tra le tante hit per Fedez ('L'amore eternit', '21 grammi'), Baby K e Giusy Ferreri ('Roma-Bangkok'). Sodalizio anche con Marracash, che vuole Federica Abbate con sé anche nel corso delle tappe del suo tour, e firma diversi brani di Arisa, Alessandra Amoroso, Noemi, Lorenzo Fragola, Rocco Hunt, Jake La Furia. Di Federica Abbate "Nessun grado di separazione" con cui Francesca Michielin arriva seconda a Sanremo 2016. Grande l'intesa anche con Emis Killa, che le chiede di affiancarlo nel 2016 a The Voice of Italy.

Nel settembre scorso Federica Abbate debutta invece come cantante con la sua "Fiori Sui Balconi".



Michele Bravi precisa quindi che sarà proprio Federica Abbate "l'ospite speciale di tutti quanti i live e - aggiunge rivolgendosi ai fan - so già che l'amerete almeno quanto la amo io. Questo non è che un piccolissimo modo per ringraziarla di tutta la nostra preziosa amicizia, sperando di restituirle almeno un decimo della bellezza che lei mi ha regalato".



Anche Federica Abbate su Facebook conferma: "Tra le mille cose belle che mi stanno succedendo sono felicissima di dirvi che accompagnerò il mio amico Michele Bravi nel suo fantastico #NuovePagineTour! - assicurando - Questo sarà più che un semplice 'tour' ma una vera e propria avventura insieme a tutti voi e ad una persona molto speciale per me: ci divertiremo un sacco e non vedo l'ora di abbracciarvi tutti!!!".