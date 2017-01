Migranti: su 150mila ingressi solo poche centinaia ricollocazioni, dice Bordo (PD)

"Il commissario Avramopoulos oggi ha fatto riferimento a passi avanti che ci sarebbero stati sul tema immigrazione. Per quanto ci riguarda sono assolutamente insufficienti: è impensabile che a fronte di oltre 150.000 ingressi che ci sono stati in Italia fino a questo momento le ricollocazioni ammontino soltanto a poche centinaia. C'è una sproporzione che non ci possiamo assolutamente permettere" denuncia in un comunicato Michele Bordo, deputato del Partito Democratico.



"Fino a pochi mesi fa l'immigrazione non era neanche tra le priorità delle iniziative europee. Lo è diventata solo dopo che l'Italia ha puntato i pugni sul tavolo. Ritengo sia necessario individuare sanzioni nei confronti di quei Paesi che si impegnano sul fronte delle ricollocazioni ma poi non mantengono i patti e ribadisco che questo fenomeno non può essere gestito solo ed esclusivamente dal nostro Paese. - precisa - Continueremo allora a insistere perché l'Europa cambi la strategia adottata finora, colmi ritardi e lacune e ottenga finalmente dei risultati."