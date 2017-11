Legge europea 2017 toglie Italia da immobilismo, dice Bordo (PD)

Michele Bordo del PD sull'approvazione della legge europea 2017.

"Cinque Leggi europee approvate dall'inizio della legislatura. Un traguardo importante che ci riempie di orgoglio perché consente all'Italia di mettersi al passo con l'Europa e assicurare ai cittadini un risparmio enorme strappando definitivamente il nostro Paese dal pantano dell'immobilismo nel quale era finito nelle scorse legislature quando il Parlamento non riusciva a chiudere, o lo faceva molto lentamente, le vecchie Comunitarie. Così le procedure di infrazione lievitavano e, di pari passo, affidabilità e peso dell'Italia a Bruxelles diminuivano" assicura in una nota Michele Bordo, deputato del Partito Democratico, dopo l'approvazione della Legge europea 2017 da parte dell'Aula di Montecitorio.



"Desidero quindi esprimere gratitudine e apprezzamento a Parlamento e Governo perché grazie a questa legge verranno aumentate le garanzie a tutela dei diritti fondamentali consentendo di cogliere tutte le opportunità che l'Europa offre ai cittadini italiani, dalla libera circolazione al lavoro, dalla sanità al fisco", precisa.



"Con la Legge europea appena approvata chiudiamo 12 contenziosi con l'Ue: 3 procedure di infrazione - portando il numero di quelle pendenti a 61 - 8 casi di pre contenzioso e un ennesimo Eu-Pilot. Si tratta di un risultato senza precedenti se si considera che a febbraio del 2014 sulla testa del nostro Paese pendevano ben 119 procedure (37 per mancato recepimento delle direttive e 82 per violazione del diritto europeo)" prosegue l'esponente dem.



"Nel corso dell'esame del provvedimento sono state inserite norme volte a dare finalmente attuazione alle disposizioni europee in materia di razzismo e xenofobia. Estesi inoltre l'ambito di applicazione e le risorse disponibili per l'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali e violenti. Punti che rispecchiano la nostra visione dell'Europa come di una comunità dei diritti e delle garanzie e che dimostrano la volontà del Governo e del Parlamento di ridare al nostro Paese il ruolo che merita in Ue come esempio di sicurezza e solidarietà" conclude.